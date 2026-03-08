Calcio

MARIANO COMENSE – Ardor Lazzate corsara questo pomeriggio, 28′ giornata di Eccellenza, sul campo del Mariano. Successo che consente ai brianzoli di proseguire la serie positiva e di risalire ulteriormente la china nella corsa per la salvezza. Ad aprire le marcature il bomber Cazzaniga al 8′, a chiudere anticipatamente il match il gol di Panzani al 40′ della ripresa e notte fonda per i comaschi che ora devono iniziare a guardarsi alle spalle.

28′ giornata: Legnano-Magenta 0-0, Lentatese-Besnatese 1-0, Mariano-Ardor Lazzate 0-2, Sedriano-Fbc Saronno 0-1, Sestese-Caronnese 0-1, Vergiatese-Arconatese 1-2, Vigevano-Arcellasco 1-0, Vis Nova Giussano-Altabrianza 2-2, Rhodense-Solbiatese 1-2.

Arconatese 63 punti, Solbiatese 54, Caronnese 50, Fbc Saronno e Legnano 46, Rhodense 42, Vergiatese 40, Lentatese 39, Magenta 34, Vis Nova Giussano, Besnatese e Mariano 32, Ardor Lazzate 30, Sestese, Vigevano e Arcellasco 28, Sedriano e Altabrianza 27.

