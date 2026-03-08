Calcio

SEDRIANO – Per il Fbc Saronno appuntamento oggi, 11′ di ritorno in Eccellenza, sul campo del Sedriano per la sfida con la squadra locale. Inizio alle 14.30, su ilSaronno la diretta play by play.

Per Sedriano-Fbc Saronno è stato designato come arbitro Marco Viggiani di Lovere con assistenti Davide Astori di Chiari e Caterina Milena Molleapaza Vitale di Abbiategrasso. Un testa-coda, i saronnesi veleggiano in zona playoff mentre il Sedriano si trova nelle parti basse della graduatoria, che non è certo privo di motivi di interesse; nel Fbc non ci dovrebbero essere assenze, nel Sedriano attenzione al bomber, l’ex saronnese Mammetti. Il campo di gioco è lo stadio di via Campo Sportivo 12 a Sedriano.

All’andata era finita 2-1 per il Saronno.

Le altre gare delle squadre locali

In programma Mariano-Ardor Lazzate con arbitro Marco Zorzon di Trieste (Miki Ravelli di Bergamo e Cristian Guida di Pavia), e Sestese-Caronnese con arbitro Pietro Panigo di Varese (Domenico Fittipaldi di Monza e Mathias Marotto di Bergamo).

Classifica Eccellenza

Arconatese 60, Solbiatese 51, Caronnese 47, Legnano 45, Saronno 43, Rhodense 42, Vergiatese 40, Lentatese 36, Magenta 33, Mariano 32, Besnatese 32, Vis Nova Giussano 31, Sestese 28, Arcellasco 28, Sedriano 27, Ardor Lazzate 27, Altabrianza 26, Vigevano 25.

08032026