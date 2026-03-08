Calcio

SESTO CALENDE – Colpo esterno della Caronnese che, nella ventottesima giornata del campionato di Eccellenza 2025-2026, espugna il campo della Sestese con il punteggio di 0-1. A decidere la sfida è la rete di Sorrentino nella ripresa, al termine di una gara nella quale i rossoblù hanno costruito diverse occasioni.

La squadra allenata da Michele Ferri parte con buon ritmo e già al 4’ si rende pericolosa con El Hilali, servito da Vitofrancesco: il suo tiro dal limite costringe Tamma alla parata. Al 10’ ci prova Cannizzaro con una conclusione che viene deviata in angolo, mentre al 18’ è la Sestese a farsi vedere in contropiede con Capuano, che impegna Paloschi. La Caronnese mantiene il controllo del gioco e si affaccia più volte nella metà campo avversaria. Al 24’ El Hilali controlla al volo in area ma calcia sopra la traversa. Alla mezz’ora Vitofrancesco interviene in difesa deviando in angolo una pericolosa ripartenza dei padroni di casa. Al 41’ Corno trova la rete da distanza ravvicinata, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo la segnalazione dell’assistente.

Nella ripresa i rossoblù tornano subito pericolosi. Al 9’ Di Quinzio lascia partire una conclusione dalla trequarti che sfiora il palo. Due minuti dopo Tamma salva su un insidioso cross di Vitofrancesco.

L’episodio decisivo arriva all’11’: calcio d’angolo battuto da Vitofrancesco e Sorrentino, con uno stacco di testa preciso, firma lo 0-1. La Caronnese continua a creare occasioni per chiudere la partita: al 29’ El Hilali sfiora il palo da pochi metri, mentre al 38’ Vaghi colpisce in pieno il palo di testa. Un minuto più tardi ancora El Hilali salta il difensore ma calcia alto di poco.

Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria della Caronnese.

Sestese-Caronnese 0-1

SESTESE: Tamma, Scaglione, Riceputi, Napoli, Bertoli (28’ st Blandino), Morello (7’ st Merandi), Bernasconi (38’ st Samake), Dal Santo (14’ st Sansone), Caraffa, Capuano (28’ st Modotti), Fischetti. A disposizione Passaretta, Balconi, Rosato, Locati. All. Bernin.

CARONNESE: Paloschi, Cerreto, Vitofrancesco, Ortelli, Tumino, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro, Corno, Di Quinzio (30’ st Vaghi), El Hilali (42’ st Galletti). A disposizione Colombo, Terrini, Cappi, Ghibellini, Signorile, Sarkar. All. Ferri.

Arbitro: Panigo di Varese (Fittipaldi di Monza e Marotto di Bergamo).

Marcatori: 11’ st Sorrentino (Ca).

(foto: una fase del match)

08032026