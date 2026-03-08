Calcio

ROVELLO PORRO – Weekend negativo, quello appena trascorso per la formazione Primavera 2 del Como 1907 che ha perso la gara interna, al centro sportivo di Rovello Porro, contro la Reggiana, pur mantenendo la vetta della classifica. La partita è finita 1-2, si trattava della 22′ giornata del torneo. I lariani sono rimasti in dieci al termine del primo tempo ed un attimo dopo gli ospiti si sono portati in vantaggio. In apertura di ripresa, al 48′, il pari del Como ma Reggiana di nuovo avanti al 30′.

Il Como gioca ancora in casa sabato prossimo 14 marzo, alle 14.30, ancora a Rovello Porro, contro il Sudtirol.

Classifica

Como 47 punti, Lecco 46, Modena 43, Vicenza e Pro Vercelli 32, Virtus Entella 31, Reggiana e Cittadella 30, Sampdoria e Albinoleffe 28, Sudtirol 27, Renate e Brescia 24, Udinese 23, Venezia 22, Padova 15.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

08032026