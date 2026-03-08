Calcio

CESATE – Nel girone C di Promozione continua l’equilibrio nelle zone alte della classifica. In testa restano affiancate Aurora Cantalupo e Accademia Inveruno, mentre alle loro spalle la lotta per playoff e posizioni di vertice resta apertissima. Tra le squadre del Saronnese, buona prova dello Sc United che ferma sullo 0-0 l’Accademia Inveruno, capolista del girone. I padroni di casa disputano una gara attenta e nel primo tempo hanno anche l’occasione per passare in vantaggio, ma sbagliano un calcio di rigore.

Pareggio anche per l’Universal Solaro, che impatta 1-1 contro l’Accademia Bmv. I padroni di casa partono forte con il gol di Belnome dopo pochi minuti, ma vengono raggiunti nel corso della prima frazione dal rigore trasformato da Passafiume. Giornata invece da dimenticare per il Ceriano Laghetto, travolto 5-0 sul campo del Vighignolo. I padroni di casa mettono subito in discesa la partita con tre reti nel primo tempo e completano il largo successo nella ripresa.

Davanti a tutti continua intanto la corsa a due tra Aurora e Accademia Inveruno. I cantalupesi dominano il Morazzone con un netto 4-0 trascinati dalla tripletta dell’ex Gerevini, mentre l’Inveruno non va oltre lo 0-0 proprio sul campo dello Sc United.

Promozione – Risultati e marcatori

Accademia Vittuone-Gallarate 1-4 Reti: pt 3′ Garcia, 9′ Garcia, 31′ Bugno 38′ Agormeda (G); st 10′ rig. Garcia (G).

Aurora Cantalupo-Morazzone 4-0 Reti: pt 14′ Gerevini, 38′ Gerevini, 41′ Gerevini; st 30′ Losada.

Castanese-Gavirate 2-0 Reti: pt 10′ Diatta (C); st 11′ Diatta (C).

Ispra-Verbano 1-1 Reti: st 30′ Alonzi (V), 45′ Truzzi (I).

Luino-Canegrate 4-1 Reti: pt 30’ Frau (C), 37’ Pivato (L); 10’ Pavia (L), 29’ Pivato (L), 37’ Bigoni (L).

Sc United-Accademia Inveruno 0-0

Universal Solaro-Accademia Bmv 1-1 Reti: pt 5′ Belnome (S), 19′ Passafiume rig. (A).

Vighignolo-Ceriano Laghetto 5-0 Reti: pt 12′ Di Miceli, 32′ Mazzarani, 37′ Moltini; st 23′ Orlandi, 30′ Gentile.

Classifica

Accademia Inveruno 50, Aurora Cantalupo 50, Gallarate Calcio 41, Sc United 41, Vighignolo 39, Universal Solaro 36, Accademia Bmv 33, Luino 1910 33, Ceriano Laghetto 33, Castanese 32, Morazzone 30, Calcio Canegrate 30, Gavirate 26, Acc. Calcio Vittuone 24, Ispra Calcio 17, Verbano Calcio 11.

(foto Sc United-Francesca D’Amadio: una immagine del match di oggi del Sc United)

