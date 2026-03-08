Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Mimose distribuite alle donne all’uscita delle scuole di Ceriano Laghetto ieri, in vista della festa della donna. L’iniziativa è stata organizzata dai militanti e sostenitori della Lega, che nel pomeriggio hanno allestito quattro banchetti tra le vie Strameda e Campaccio, in corrispondenza delle uscite delle scuole elementari, medie e dell’infanzia. In totale sono stati distribuiti oltre 300 mazzetti di mimosa, per circa una dozzina di chili di fiori provenienti da Sanremo. Ai ramoscelli preparati dai volontari si sono aggiunti anche altri fiori forniti da una cittadina cerianese, ringraziata dagli organizzatori.

“I volontari e le volontarie della Lega ogni anno, ormai da ben diciassette anni a questa parte, celebrano l’8 marzo distribuendo la mimosa, ma quest’anno anche un volantino che spiega perché votare sì al prossimo referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo ” spiega Dante Cattaneo, ideatore dell’iniziativa nel 2007 e capogruppo della Lega in consiglio comunale. All’omaggio floreale è stato infatti affiancato un volantino nel quale si richiama l’appuntamento con il referendum sulla giustizia. “ Da tempo la cronaca è piena di notizie su malviventi che vengono rimessi in libertà nonostante siano colpevoli di svariati reati, spesso proprio a danno delle donne. Il sistema giudiziario ha bisogno di un cambiamento sostanziale ed è per questo che quest’anno abbiniamo l’omaggio floreale a questo foglio dedicato all’appuntamento cruciale con il referendum sulla giustizia. Sarà fondamentale andare a votare il 22 e 23 marzo ponendo una convinta X sul sì ” afferma Antonella Imperato, consigliere comunale della Lega Ceriano Laghetto.

Il segretario di sezione Giuseppe Radaelli sottolinea invece il valore della presenza sul territorio: “La Lega c’è sempre, non solo in campagna elettorale: altri stanno a guardare e criticare ma chi è presente sul territorio, a prescindere, la gente lo sa bene”. Gli organizzatori hanno infine ringraziato militanti e sostenitori che nei giorni precedenti hanno preparato le centinaia di mazzetti di mimosa e i cittadini che hanno collaborato alla loro conservazione.

08032026