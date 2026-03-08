Ceriano Laghetto, Renea Cecconello è ora referente cittadina di Patto per il Nord
8 Marzo 2026
0
CERIANO LAGHETTO – Renea Cecconello è la nuova referente cittadina del partito Patto per il Nord per il comune di Ceriano Laghetto.
L’incarico, come spiega la cerianese con un post sui social, le è stato conferito da Fabio Meroni, referente provinciale di Monza e Brianza.
“Ringrazio di cuore Fabio Meroni e tutto il partito per la fiducia riposta in me”, così scrive sulla propria pagina Facebook. “È con grande entusiasmo e senso di responsabilità che accetto questo ruolo, con l’obiettivo di dare voce al nostro progetto politico e lavorare concretamente per la nostra comunità.
Conoscere il territorio, ascoltare i cittadini e portare avanti le nostre idee con passione. Grazie a chi ha creduto in me”.
(foto archivio, insieme a Dante Cattaneo)
