Cogliate

COGLIATE – Brutta caduta da cavallo nel pomeriggio di sabato 7 marzo nei sentieri del Parco delle Groane. Una giovane donna è rimasta ferita dopo essere stata disarcionata. Al momento non c’è ancora una ricostruzione ufficiale dell’incidente ma secondo alcuni testimoni e le prime informazioni la donna sarebbe finita a terra e sarebbe anche stata colpita dal cavallo.

L’allarme è scattato poco dopo le 17 lungo il tratto sterrato tra via Puecher e via Brianza, in un’area boschiva del parco frequentata da escursionisti che hanno dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: ambulanza e automedica, l’elisoccorso di Areu, una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Desio. I soccorritori hanno raggiunto la ferita all’interno dell’area verde e le hanno prestato le prime cure. La donna è stata poi trasferita in elicottero, atterrato in un campo vicino a via Brianza, e portata all’ospedale Niguarda di Milano.

