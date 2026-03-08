Lombardia

SARONNO / MILANO – Promuovere, finanziare e coordinare progetti di ricerca ad alto impatto scientifico e traslazionale: queste parole riassumono nel migliore dei modi quanto fatto dalla fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Frrb) nel corso del 2025. Entrando più nel dettaglio, la realtà con sede a Milano, e operativa dal 2011, ha chiuso il suo 14° anno di attività con diversi traguardi di spessore. Il primo riguarda l’ammontare complessivo di finanziamenti allocati per tutte le iniziative strutturate che, nello specifico, supera quota 27 milioni di euro. La cifra totale risulta così suddivisa: oltre 20 milioni per i bandi regionali e più di 6 milioni per quelli europei.

Tra i bandi più rappresentativi emerge, senza dubbio, la prima edizione del Bando Consolidator, la quale prevede una dotazione finanziaria superiore a quota 10 milioni di euro e un massimale, in termini di finanziamento per singolo progetto, pari a 1 milione. “Il 2025 ha rappresentato per la nostra Fondazione un anno di consolidamento e sviluppo delle attività a sostegno dell’ecosistema lombardo della ricerca e dell’innovazione in ambito biomedico – afferma Andrea Donnini, presidente del cda della fondazione regionale per la Ricerca biomedica – In coerenza con il proprio mandato istituzionale e con gli indirizzi strategici di Regione Lombardia, Frrb ha proseguito nell’azione di promozione, finanziamento e coordinamento di progetti di ricerca ad alto impatto scientifico e traslazionale. In un contesto caratterizzato da una crescente competitività a livello nazionale ed europeo e da una sempre maggiore integrazione tra ricerca, innovazione e sistema sanitario, Frrb ha rafforzato il proprio ruolo di catalizzatore tra enti di ricerca, Irccs, Ats, Asst, Università e sistema produttivo”.

Ulteriori punti chiave che hanno caratterizzato il 2025 della Fondazione sono il rinnovo, con tanto di ampliamento a più ambiti di attività, della Certificazione Iso 9001:2015 per il triennio 2026-2028. Questo riconoscimento conferma la qualità eccelsa del servizio offerto da FRRB nella quotidianità, in particolar modo in termini di pubblicazione di bandi competitivi e gestione di progetti di ricerca attuati dagli enti del sistema sanitario regionale. E ancora, nel medesimo arco temporale, la Fondazione ha rafforzato il proprio impegno per la parità di genere, il rispetto e la non discriminazione.

In che modo? Riconoscendoli come elementi centrali della missione a sostegno della ricerca biomedica lombarda con l’approvazione del nuovo “Gender Equality Plan” (Gep). “La Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica è riconosciuta come realtà di spicco del proprio settore non solo a livello nazionale, ma anche europeo e globale grazie alla partecipazione a partnership di livello quali, ad esempio, Era4Health, Thcs ed Ep-Permed – aggiunge Veronica Comi, direttore generale di Frrb – Attraverso iniziative strategiche e finanziamenti mirati, rivolti sia ad Enti pubblici sia privati, diamo l’opportunità a ricercatori e professionisti del settore medico-sanitario di strutturare progetti capaci di rivoluzionare in positivo il settore e, di conseguenza, mettere a disposizione dei più bisognosi soluzioni efficaci e all’avanguardia. Un obiettivo per il 2026? Crescere, sia in termini di personale sia dal punto di vista operativo, puntando maggiormente su un ambito in particolare, ovvero quello della ricerca clinica”.

Il rafforzamento della ricerca clinica rappresenta una priorità strategica per la Lombardia e per la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, che negli ultimi anni ha sostenuto numerosi progetti scientifici con ricadute dirette sulla pratica clinica, realizzati in collaborazione con Irrcs, ospedali e università del sistema sanitario regionale. Queste iniziative hanno riguardato, tra gli altri ambiti, lo sviluppo di nuovi strumenti di medicina di precisione per l’oncologia, studi clinici su patologie croniche e ricerche finalizzate a migliorare i percorsi di diagnosi e cura dei pazienti. “Negli anni la Fondazione ha contribuito a finanziare progetti di grande valore scientifico che hanno avuto ricadute concrete sulla pratica clinica e sull’innovazione terapeutica”, sottolinea Angelo Veronesi, saronnese e membro del cda di Frrb. “Il nostro obiettivo per il futuro è rafforzare ulteriormente questo percorso, individuando nuovi fondi e opportunità di finanziamento per la ricerca scientifica in Lombardia. In particolare vogliamo sostenere con maggiore attenzione gli studi sulle malattie rare che, pur non rientrando sempre nella definizione tradizionale di ricerca clinica, rappresentano un ambito fondamentale perché generano conoscenze e dati che contribuiscono indirettamente allo sviluppo della ricerca clinica e di nuove terapie a beneficio dei pazienti”.

(foto archivio)