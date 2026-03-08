Fondazione regionale per ricerca biomedica chiude il 2025 con oltre 27milioni di finanziamenti
8 Marzo 2026
SARONNO / MILANO – Promuovere, finanziare e coordinare progetti di ricerca ad alto impatto scientifico e traslazionale: queste parole riassumono nel migliore dei modi quanto fatto dalla fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Frrb) nel corso del 2025. Entrando più nel dettaglio, la realtà con sede a Milano, e operativa dal 2011, ha chiuso il suo 14° anno di attività con diversi traguardi di spessore. Il primo riguarda l’ammontare complessivo di finanziamenti allocati per tutte le iniziative strutturate che, nello specifico, supera quota 27 milioni di euro. La cifra totale risulta così suddivisa: oltre 20 milioni per i bandi regionali e più di 6 milioni per quelli europei.
