Varesotto

VARESE – La strategia di internazionalizzazione della provincia di Varese compie un nuovo e significativo passo in avanti. Dal 3 al 5 marzo, la fondazione Varese welcome parteciperà alla sessantesima edizione della Itb – internationale tourismus-börse Berlin, confermando la propria presenza, all’interno dello spazio di Regione Lombardia e inLombardia, in una delle vetrine più prestigiose per l’industria del turismo. Questa missione rappresenta la prima trasferta internazionale del 2026 e sottolinea la volontà del territorio di consolidare il proprio posizionamento a livello internazionale. Ad accompagnare la Fondazione in questa importante vetrina sarà Archeologistics, realtà impegnata quotidianamente nella valorizzazione dei principali siti culturali della provincia.

La partecipazione all’Itb di Berlino risponde a logiche di mercato estremamente concrete. Ad oggi anche grazie alla presenza dell’aeroporto Milano Malpensa, il turismo internazionale rappresenta il 67% della domanda complessiva per la provincia di Varese. In questo scenario, la Germania si conferma come mercato prioritario: un turista straniero su cinque che sceglie di visitare il nostro territorio proviene proprio da questo paese, rendendolo il primo bacino di riferimento per l’economia turistica locale. “La presenza di Fondazione mira a proporre ai buyer internazionali un’offerta turistica integrata, capace di unire l’eccellenza paesaggistica a un patrimonio storico e culturale di inestimabile valore, rispondendo alla domanda di un pubblico sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e contenuti di qualità”, sottolinea Mauro Vitiello presidente di Fondazione Varese Welcome e Camera di Commercio di Varese. L’appuntamento di Berlino sarà un’occasione di promozione, e un momento strategico per rafforzare i legami con i tour operator d’Oltralpe e per intercettare nuovi segmenti di pubblico. Attraverso il dialogo diretto con i professionisti del settore, Fondazione Varese Welcome punta a valorizzare la provincia come una destinazione ideale per chi cerca esperienze di turismo lento e outdoor.