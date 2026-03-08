Cordoglio in città per la scomparsa di Umberto Giulio Cereda, storico primario dell’ospedale cittadino e tra i fondatori dell’Università delle Tre Età. Medico molto stimato, ha lasciato un segno importante nella sanità locale e nella vita culturale della comunità.

È stata rinnovata la commissione paesaggio, organismo consultivo che affianca l’amministrazione nelle valutazioni urbanistiche e ambientali. Sono stati nominati i nuovi componenti scelti per competenze tecniche e professionali.

Il Partito Democratico interviene sul tema della sicurezza sostenendo il piano da 100 mila euro proposto con l’assessore Pagani, che prevede più pattuglie sul territorio, e critica il centrodestra per le posizioni espresse sul tema.

Novità all’ospedale con l’arrivo in ortopedia di un nuovo ecografo che consentirà infiltrazioni più precise per anca e spalla, migliorando la qualità delle cure e la precisione degli interventi.

Paura per un incidente stradale con lo scontro tra un’auto e una moto a Caronno Pertusella: il motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.