I più letti di ieri: addio al primario Cereda, sicurezza e nuovo ecografo in ospedale, incidente a Caronno Pertusella
8 Marzo 2026
0
Cordoglio in città per la scomparsa di Umberto Giulio Cereda, storico primario dell’ospedale cittadino e tra i fondatori dell’Università delle Tre Età. Medico molto stimato, ha lasciato un segno importante nella sanità locale e nella vita culturale della comunità.
Addio a Umberto Giulio Cereda, storico primario dell’ospedale di Saronno e uno dei soci fondatori Unitre in città
È stata rinnovata la commissione paesaggio, organismo consultivo che affianca l’amministrazione nelle valutazioni urbanistiche e ambientali. Sono stati nominati i nuovi componenti scelti per competenze tecniche e professionali.
Saronno, rinnovata la commissione paesaggio: ecco chi sono i membri scelti
Il Partito Democratico interviene sul tema della sicurezza sostenendo il piano da 100 mila euro proposto con l’assessore Pagani, che prevede più pattuglie sul territorio, e critica il centrodestra per le posizioni espresse sul tema.
Sicurezza, Pd Saronno: “Con Pagani piano da 100 mila euro e più pattuglie sul territorio”. E bacchetta il centrodestra
Novità all’ospedale con l’arrivo in ortopedia di un nuovo ecografo che consentirà infiltrazioni più precise per anca e spalla, migliorando la qualità delle cure e la precisione degli interventi.
Ospedale Saronno, in ortopedia arriva il nuovo ecografo per infiltrazioni più precise a anca e spalla
Paura per un incidente stradale con lo scontro tra un’auto e una moto a Caronno Pertusella: il motociclista è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.
