SARONNO – Domenica 8 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza poco nuvolosi e senza precipitazioni previste nel corso delle ore.

Nel dettaglio, per tutta la giornata il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso, con qualche nube sparsa soprattutto nelle prime ore del mattino ma con ampie schiarite nel resto della giornata. Le condizioni atmosferiche resteranno quindi tranquille e tipicamente primaverili, con un contesto stabile favorito dalla presenza di un campo di alta pressione.

Le temperature a Saronno si manterranno su valori piuttosto miti per il periodo: la temperatura minima scenderà intorno ai 4°C nelle ore più fredde della mattinata, mentre la massima raggiungerà circa i 15°C durante il pomeriggio. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno dai quadranti nord-orientali, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sud-sudest, rimanendo comunque di debole intensità. Non sono presenti allerte meteo per la zona.

In Lombardia la situazione sarà simile su gran parte del territorio. L’alta pressione garantirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Sulle basse pianure occidentali, come l’area tra Saronno e Milano, il cielo sarà poco nuvoloso con qualche nube nelle ore mattutine. Condizioni generalmente serene anche sulle pianure orientali, mentre sulle zone pedemontane e sulle Prealpi si alterneranno nubi sparse e schiarite. Sulle Alpi lombarde il tempo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento possibile verso sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo. 🌤️

