Mimose gratis per l’8 marzo davanti a casa: il gesto di una residente conquista il web
8 Marzo 2026
0
CARONNO PERTUSELLA – Una cassetta piena di mimose lasciata davanti a casa con un semplice cartello: “Gratis”. Un gesto piccolo ma capace di colpire molte persone, tanto da diventare rapidamente uno dei post più apprezzati nel gruppo Facebook cittadino “Sei di Caronno Pertusella se”.
L’iniziativa è stata condivisa nelle scorse ore da una residente Cinzia che, in occasione dell’8 marzo, ha deciso di mettere a disposizione i tradizionali rami di mimosa per chiunque volesse prenderne uno. Nessun evento organizzato, nessuna prenotazione: solo una cassetta sul marciapiede e un invito spontaneo rivolto alle donne che passano.
Il gesto non è passato inosservato. La fotografia della cassetta colma di mimose, accompagnata dal cartello scritto a mano, ha raccolto molti apprezzamenti e commenti di ringraziamento. Diversi utenti hanno definito l’iniziativa “un pensiero bellissimo” e “un modo semplice ma sincero per festeggiare la giornata della donna”.
Un’idea nata con semplicità, ma che ha saputo trasmettere un messaggio di attenzione e condivisione, ricordando come anche un piccolo gesto possa portare un sorriso.
