MISINTO – Due persone sono state portate in ospedale nel pomeriggio di sabato dopo un malore avvenuto in un’abitazione di via Padovan, nella frazione Cascina Nuova, a Misinto. L’allarme è scattato poco prima delle 15.

La richiesta di aiuto è partita da una casa all’interno di un cortile, dove più persone hanno accusato un improvviso malessere. All’arrivo dei soccorritori la situazione ha fatto sospettare una possibile esalazione di monossido di carbonio. Sul posto sono intervenute ambulanze provenienti da Saronno, Rovellasca e Misinto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco arrivate dai distaccamenti di Saronno e Lazzate. Nell’abitazione erano presenti quattro persone adulte: due di loro sono state trasferite in ospedale per accertamenti. Restano in corso le verifiche per chiarire con precisione l’origine dell’intossicazione.

