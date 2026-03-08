Calcio

SARONNO – Ferma la serie D per la disputa del torneo di Vaiareggio, in campo oggi le squadre di calcio locali impegnate negli altri campionati. Inizio gare alle 14.30.

In Eccellenza si è alla 11′ giornata di ritorno, in programma Mariano-Ardor Lazzate con arbitro Marco Zorzon di Trieste (Miki Ravelli di Bergamo e Cristian Guida di Pavia), Sedriano-Fbc Saronno con arbitro Marco Viggiani di Lovere (Davide Astori di Chiari e Caterina Milena Molleapaza Vitale di Abbiategrasso), e Sestese-Caronnese con arbitro Pietro Panigo di Varese (Domenico Fittipaldi di Monza e Mathias Marotto di Bergamo).

In Promozione, 9′ di ritorno, nel girone B Rovellasca 1910-Colicoderviese con arbitro Luca Innocenti di Abbiategrasso (Francesco Maggio di Monza e Federico Conserva di Seregno). Nel girone C Aurora-Morazzone con arbitro Younes Kourif di Gallarate (Rirccardo Cerami di Busto Arsizio ed Alessandro Nocera di Como), Sc United-Accademia Inveruno con arbitro Ivan Nico Gabriele di Bergamo (Roberto Pozzi di Varese e Omar Boulahrajane di Busto Arsizio), Universal Solaro-Accademia Bmv con arbitro Federico Emanuele di Cinisello Balsamo (Alessandro Bloise di Milano e Luca Rondena di Busto Arsizio) e Vighignolo-Ceriano Laghetto con arbitro Edoardo Barbaro di Abbiategrasso (Tiziana Frasson di Busto Arsizio e Alessio Barrea di Abbiategrasso).

In Prima categoria, 9′ di ritorno, nel girone A Tradate Abbiate-Faloppiese Ronago con arbitro Federico Sarno di Saronno; nel girone B Gerenzanese-Pro Lissone con arbitro Ruslan Iateniuc di Cinisello Balsamo.

In Seconda categoria, 9′ di ritorno, nel girone legnanese Dal Pozzo-Union Castellanza (anticipo sabato sera) e Pro Juventute-Oratorio San Francesco con arbitro Davide Digiglio di Legnano: nel girone brianzolo Cassina Nuova-Cgds Misinto con arbitro Egidio Arpano di Monza e Cogliatese-Triuggese con arbitro Luigi Legname di Monza.

In Terza categoria, 9′ di ritorno, Airoldi Origgio-Mascagni con arbitro Lorenzo Policella di Saronno e Equipe Garibaldi-Boffalorello con arbitro Klejdi Cela di Saronno.

(foto Francesca D’Amadio: Sc United in azione di gioco)

