SARONNO – E’ nata con un post su Facebook e ha toccato molte donne tanto da correre con il passaparola su WhatsApp l’amara segnalazione dell’artista Isa Borroni in merito al numero di sabato 7 marzo de ilSaronno, il settimanale comunale che comunica e informa sulle attività e gli eventi dell’Amministrazione e delle associazioni cittadine.

La saronnese ha fatto notare, pubblicando due fotografie, la distanza tra la prima pagina dedicata alle iniziative per l’8 marzo e una pubblicità comparsa qualche pagina più avanti. Nell’inserzione, utilizzata per promuovere un servizio di igienizzazione, compare un’immagine giudicata sessualizzata e stereotipata della figura femminile.

A sottolineare il contrasto è stata proprio Isa Borroni, artista nota in città per il suo attivismo su diversi temi sociali, tra cui i diritti delle donne, e autrice di numerose installazioni realizzate con materiali di recupero. Il suo commento è stato sintetico ma diretto: “Giusto sul numero dell’ 8 marzo, una pubblicità come questa non doveva comparire. Devo spiegare perché?”.

Il post ha iniziato a circolare raccogliendo commenti e condivisioni. Sulla vicenda sono intervenuti anche alcuni saronnesi, tra cui l’ex vicesindaco Valeria Valioni e l’ex componente del Distretto urbano del commercio Andrea Preti.

Il contrasto tra la comunicazioni comunale e la pubblicità presente sul settimanale hanno colpito molti. Così la discussione è uscita dai social, iniziando a circolare anche su WhatsApp con un passaparola tra cittadini che hanno condiviso immagini e commenti sul caso.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09