Solaro

SOLARO – Il libro debutto del solarese Giacomo Beretta si aggiudica la menzione speciale per il miglior fantasy del premio nazionale Emanuele Ghidini.

Un enorme traguardo per l’autore emergente, che già lo scorso anno ha raggiunto grandi soddisfazioni per la campagna di prevendita del proprio libro “Risveglio”, primo episodio di una trilogia urban fantasy a tutto tondo che unisce storie incredibili a temi molto attuali, come la sostenibilità e il rapporto con la natura. La casa editrice Messaggerie Libri aveva lanciato il progetto dell’autore solarese in un preorder da oltre 400 copie, così che il progetto potesse essere finanziato e pronto per il lancio previsto proprio per il luglio di quest’anno. L’obiettivo è stato raggiunto in poche settimane, rendendo così “Risveglio” un progetto attesissimo.

“E’ stato un traguardo inaspettato. Si è creata una forte community attraverso i social network, ma anche attraverso una rete di conoscenze personali: è bello vedere come sia possibile creare rete e sostenersi a vicenda anche in progetti personali. Non si tratta solo di trovarsi alle fiere di appassionati. Ti senti sostenuto in quello che fai”, commenta l’autore. “Dopo l’emozione, però, arriva la responsabilità di lanciare un buon prodotto”.

Si tratta di un’opera che non è stata apprezzata solo dagli appassionati del genere, ma anche dalla giuria del premio Ghidini. Si tratta di un concorso nazionale a cui partecipano centinaia di autori, con opere edite ed inedite di diverso genere. Sia prosa, sia poesia, quest’anno sono stati circa 400 gli autori che si sono messi in gioco, spaziando dal giallo al fantasy, dal romance al thriller. Tutti concorrevano al premio finale, ma non sono mancate le menzioni speciali per chi si era distinto per opere particolari, fuori tra gli schemi, che fossero arrivate tra i primi 30 finalisti. La premiazione si è tenuta online, attraverso la voce del padre di Emanuele Ghidini, in collaborazione con la fondazione Pesciolino Rosso.

“Risveglio” ha passato la selezione dei primi trenta finalisti, per poi guadagnarsi la menzione speciale. “Era impensabile, per me, arrivare tra i finalisti con un fantasy: è un genere erroneamente considerato adolescenziale, poco maturo. Sono felice proprio perché è raro vedere un genere simile essere premiato. Il fantasy ti permette di poter raccontare qualunque cosa, toccando varie tematiche: dal ruolo dei giovani all’ambiente e alla sostenibilità. Non pone alcun limite: con il mio libro ho potuto creare situazioni e metafore che possono far fare riflessioni più ampie, rivolgendosi sia ad un pubblico di giovani, sia ad un pubblico adulto”, racconta Beretta.

“Risveglio”, infatti, propone una storia di carattere fortemente ambientalista, riprendendo tropes iconiche del genere, come l’antico male che si risveglia, le alleanze tra razze magiche, i protagonisti legati a dinastie perdute, ma le inserisce in un contesto attuale, credibile e radicato nel nostro mondo. Infatti, gli elementi magici si intrecciano con problemi reali come la crisi climatica, l’inquinamento, le tensioni geopolitiche e l’influenza dei social media, creando un universo narrativo che parla anche del presente. Ad ispirare il romanzo non solo i classici del fantasy moderno, ma anche saggistica, rendendo così la storia accessibile a tutti.

“Credo che sia importante allargare il pubblico – continua – Ho cercato di dare a tutti un messaggio, che potrebbe essere più rivolto agli adolescenti su queste tematiche, ma anche più su chi ha avuto più esperienza nel mondo del lavoro, o nel mondo politico. Sono diversi aspetti che derivano dalla mia esperienza. Nella vita mi occupo di acquisti nel campo della moda, un impiego che mi permette di stare a contatto con culture diverse. Mi sono reso conto che siamo parte di un mondo che impone strade non possono essere più percorribili. A partire dal fast fashion, per fare un esempio. Questo deve essere capito dall’adolescente che si approccerà al mondo degli acquisti, ma anche dall’adulto. Gioco anche un po’ con geopolitica: la storia si apre nel nostro mondo contemporaneo. Ho reinventato lo scenario, ma mi è piaciuto portare lì qualcosa”.

“Leggere spesso significa alienarsi dalla realtà di tutti i giorni e guardare le cose da lontano. A volte è più facile risolvere situazioni, prendendo un altro punto di vista – conclude – Spero che così il pubblico veda come i piccoli gesti che noi tutti facciamo abbiano delle conseguenze importanti. Dalla scelta responsabile, noi possiamo fare la grande differenza.”

