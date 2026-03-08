Comasco

ROVELLO PORRO – Anche Rovello Porro partecipa all’edizione 2026 della “Giornata del Verde Pulito”, l’iniziativa dedicata alla cura dell’ambiente e del territorio organizzata in collaborazione con il Parco Lura. L’appuntamento è fissato per oggi domenica 8 marzo nella mattinata. Il ritrovo per i volontari è previsto alle 9.30 al parco giochi di via Luini, da dove partiranno le attività di pulizia delle aree verdi e degli spazi pubblici.

L’iniziativa rientra nel programma delle “Giornate del Verde Pulito 2026”, promosse nel territorio del Parco Lura con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni e famiglie nella tutela dell’ambiente e nel mantenimento decoroso degli spazi naturali. Ai partecipanti verranno forniti i materiali necessari per svolgere le operazioni di raccolta dei rifiuti.

La giornata del 8 marzo vede iniziative analoghe anche in altri comuni del territorio: Bregnano (ritrovo alle 9 al centro polifunzionale di via Sauro), Cassina Rizzardi (9 al magazzino comunale di via A. Monti 21), Cermenate con l’evento “Puliamo Cermenate” (8.30 nei parchi comunali), Garbagnate Milanese (9.30 al parcheggio del parco Il Bosco in via Valera), Lomazzo (9 al magazzino comunale di via della Traversa 12), Montano Lucino (9 nell’area Fiera di Sant’Andrea), Rovello Porro (9.30 al parco giochi di via Luini), Saronno (8.30 agli ingressi del Parco Lura di via Don Volpi e Cascina Colombara), oltre agli appuntamenti a Uggiate con Ronago, con ritrovo alle 9 a Uggiate in piazzale Europa e a Ronago in piazza della Chiesa.

(foto archivio)

08032026