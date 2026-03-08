Città

SARONNO – Un augurio alle donne della città accompagnato da alcuni versi poetici. Così la consigliera comunale del Partito Democratico e presidente della commissione cultura Chiara Angaroni ha scelto di celebrare la festa della donna condividendo un breve messaggio dedicato in particolare alle madri.

Nel suo intervento Angaroni ha ricordato anche il legame con il Festival della poesia Giorni DiVersi, manifestazione culturale che tornerà nel mese di marzo e che in passato ha ospitato la poetessa Giovanna Rosadini.

“Poche parole ma molto intense”, scrive la consigliera, introducendo il testo poetico scelto per l’occasione e accompagnandolo con un pensiero rivolto alle donne saronnesi. “Voglio augurare a tutte le donne saronnesi una buona festa della donna con la poesia di Giovanna Rosadini, già ospite del Festival della poesia Giorni DiVersi, festival che torna a marzo”.Un passaggio particolare è dedicato alle madri: “In particolare voglio rivolgere il mio augurio a tutte le madri che in certi giorni possono sbagliare, ricordate il vostro valore perché sbaglia solo chi è presente”.

Questi i versi della poesia di Giovanna Rosadini condivisi dalla consigliera:

“Talvolta il cuore velato

delle cose non si schiude

al raggio che tenta l’ingresso,

rimane indistinto nel tempo

cifrato che ancora lo serba,

invisibile anche a se stesso”.

