VENEGONO SUPERIORE – L’amministrazione comunale e il gruppo consiliare ConSenso Civico esprimono cordoglio per la scomparsa prematura di Emanuela Marchesi, figura molto conosciuta e stimata nella comunità venegonese.

Nel messaggio diffuso dal Comune viene espresso vicinanza alle figlie Ilaria e Chiara, ai familiari e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Emanuela Marchesi viene ricordata come una presenza importante per il paese, grazie al suo impegno in diversi ambiti della vita comunitaria.

È stata presidente del gruppo musicale e insegnante alla scuola primaria, ruolo nel quale si è distinta per l’attenzione e la passione dedicate alle bambine e ai bambini. Accanto all’attività educativa, ha portato avanti con generosità anche l’impegno associativo, contribuendo alla promozione di iniziative culturali e alla costruzione di legami all’interno della comunità. “Chi l’ha conosciuta la ricorda per il sorriso, l’energia e il senso di responsabilità con cui ha saputo mettersi al servizio degli altri, trasmettendo valori importanti alle giovani generazioni e partecipando attivamente alla crescita della vita sociale del paese” rammentano dal Comune.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, che continuerà però a ricordarne l’esempio e l’impegno. Il funerale è previsto martedì 10 marzo alle 15 a Venegono Superiore. Alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le sono state vicine vanno le condoglianze dell’amministrazione comunale e del gruppo ConSenso Civico.

