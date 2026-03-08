Volley

CARONNO PERTUSELLA – Vittoria netta per la Rossella Ets Caronno che, nella 18ª giornata del campionato di volley maschile di serie B, supera tra le mura amiche Sant’Anna con un convincente successo per 3-0.

La squadra guidata da coach Gervasoni ha offerto una prestazione solida, fatta di attenzione tecnica e buona continuità di gioco, confermando i segnali positivi già emersi nella precedente trasferta di La Spezia. Il momento decisivo del match è arrivato nel primo set, il più equilibrato dell’incontro. Le due formazioni sono rimaste a lungo a contatto, con Caronno che sembrava poter prendere il largo sul 22-20. Gli ospiti però sono riusciti a reagire riportandosi sul 22-22. Nel momento di maggiore tensione i padroni di casa sono rimasti lucidi, trovando il cambio di ritmo necessario per chiudere il parziale sul 25-23.

Con il vantaggio acquisito, la Rossella Ets ha preso progressivamente il controllo della partita. Nel secondo set i caronnesi hanno aumentato l’efficacia in attacco e in difesa, imponendosi 25-16. Nel terzo parziale la squadra di casa ha mantenuto il ritmo e gestito con sicurezza il vantaggio fino al 25-17 finale.

Il successo permette alla Rossella Ets Caronno di conquistare tre punti importanti e di rimanere nelle zone alte della classifica. Sabato prossimo i caronnesi saranno attesi dalla trasferta sul campo di Garlasco, squadra reduce da una sconfitta e intenzionata a riscattarsi.

Rossella Ets Caronno-Sant’Anna 3-0 (25-23, 25-16, 25-17)

(foto di gruppo post match per la Rossella Caronno)

