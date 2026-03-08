Volley

SARONNO – Nella 18′ giornata della serie B di volley maschile, sabato la vittoria della Pallavolo Saronno, in casa contro il temibile Garlasco; risultato che consolida la posizione di centro classifica dei saronnesi. La Rossella Caronno vince nettamente sul Sant’Anna e torna al comando della classifica, pur in coabitazione con Malnate. Buone notizie anche per la Res volley di Mozzate che in casa batte Mondovì ed in graduatoria continua così a tallonare le migliori. Ko interno per il Miretti Lombiate che, ultimo, perde contro Albisola.

Risultati della 18′ giornata

Ciriè-Yaka Malnate 2-3, Novi-Diavoli rosa 3-0, Parella Torino-Npsg 3-0, Rossella Ets Caronno-Sant’Anna Tomcar 3-0, Pallavolo Saronno-Garlasco 3-2, Res volley Mozzate-Mondovì 3-0, Miretti Team Limbiate-Albisola 0-3.

Classifica

Yaka Malnate e Rossella Ets Caronno 39 punti, Novi e Ciriè 38, Res volley Mozzate 37, Garlasco 36, Pallavolo Saronno 30, Albisola 27, Diavoli rosa 26, Sant’Anna Tomcar 20, Parella Torino e Npsg 14, Mondovì 9, Miretti Limbiate 8.

