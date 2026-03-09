Città

SARONNO – Le comunicazioni ufficiali di Saronno Servizi arrivano direttamente sullo smartphone. La società introduce l’invio degli atti amministrativi in formato digitale grazie all’integrazione tra l’App Io e Send, il Servizio notifiche digitali, la piattaforma nazionale che consente di recapitare comunicazioni con valore legale.

Il nuovo sistema permette a cittadini e imprese di ricevere documenti ufficiali in modo rapido e sicuro, superando i tempi della tradizionale raccomandata cartacea. Send è infatti la piattaforma creata per digitalizzare l’invio degli atti da parte degli enti pubblici e, collegandosi all’App Io, consente di notificare le comunicazioni direttamente sul telefono del destinatario.

Il funzionamento è semplice. Dopo l’emissione dell’atto da parte di Saronno Servizi, il documento viene inviato tramite la piattaforma Send e l’utente riceve una notifica sull’App Io. Per consultare il documento basta autenticarsi con Sspid o carta d’identità elettronica. Dall’app è possibile leggere e scaricare l’atto e, se previsto, effettuare il pagamento degli importi dovuti.

Tra le comunicazioni che potranno arrivare con questo sistema ci sono avvisi di pagamento relativi a Tari, Imu e ad altri servizi gestiti dalla società, ma anche solleciti amministrativi, comunicazioni formali con valore legale e atti che richiedono una presa visione certificata. Il sistema garantisce la tracciabilità della notifica e la certezza della consegna nel rispetto delle norme sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Per i saronnesi i vantaggi sono concreti: niente attese per la posta, notifiche immediate, accesso ai documenti in pochi passaggi e possibilità di pagare direttamente dall’app tramite il circuito PagoPa. Vengono inoltre ridotti i costi di stampa e spedizione e diminuisce l’impatto ambientale.

L’adozione di Send rappresenta quindi un passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi. L’obiettivo è semplificare il rapporto tra ente e cittadino, rendere più efficienti le procedure e permettere di gestire comunicazioni e pagamenti in un unico spazio digitale.

