SARONNO – Solidarietà a Paolo Bocedi per le minacce di morte ricevute e rammarico per le dimissioni dalla commissione comunale Commercio, sviluppo del territorio e sicurezza. È la posizione espressa dal consigliere comunale indipendente Luca Amadio, intervenuto nei giorni scorsi sulla vicenda che riguarda il presidente nazionale dell’associazione anti-racket e anti-usura Sos Italia Libera ed ex componente della commissione consiliare.

Nel suo intervento Amadio spiega di aver appreso “con dispiacere e preoccupazione” delle minacce rivolte a Bocedi, persona che aveva conosciuto più da vicino proprio durante i lavori della commissione. Il consigliere esprime quindi “la mia più totale solidarietà”, auspicando che alla vicinanza personale possa aggiungersi anche quella dell’intero consiglio comunale e dell’amministrazione cittadina.

Amadio commenta anche le dimissioni di Bocedi dalla commissione Commercio, sviluppo del territorio e sicurezza, spiegando che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Bocedi, la scelta sarebbe maturata dopo le accuse ricevute per aver difeso una donna di Saronno che si trovava in difficoltà. Il riferimento è alla vicenda del richiedente asilo che per mesi avrebbe minacciato e creato tensione nella zona della Colombara.

“A differenza di chi accusa Bocedi, io lo ringrazio per quanto ha avuto il coraggio di fare e sono convinto che senza la ribalta mediatica della vicenda la questione non si sarebbe ancora risolta”, afferma Amadio, prendendo posizione anche rispetto alle polemiche nate attorno alla gestione pubblica del caso.

Il consigliere definisce quindi “una grande perdita per la commissione” l’uscita di Bocedi, che a suo giudizio sarebbe stata determinata da critiche ideologiche non adeguatamente stigmatizzate dall’amministrazione.

Nel finale dell’intervento Amadio richiama il ruolo delle istituzioni sul tema della sicurezza, ricordando che la sindaca Ilaria Pagani detiene le deleghe in materia e invitando a una presa di posizione pubblica di fronte agli episodi di criminalità in città. Richiamando una frase dello stesso Bocedi conclude: “Va sempre data quella carezza delle istituzioni alle vittime della criminalità, affinché non si sentano abbandonate”.

