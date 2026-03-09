Comasco

BREGNANO – Volontari al lavoro ieri a Bregnano per la Giornata del verde pulito organizzata dall’assessorato a ecologia e ambiente in collaborazione con il Parco del Lura. All’iniziativa hanno partecipato numerosi cittadini, tra cui molti bambini e ragazzi, che con pettorine gialle e guanti hanno contribuito alla pulizia di alcune aree del territorio comunale.

Il percorso è partito dal centro polifunzionale e ha interessato anche l’area umida del Rosorè. Durante l’attività sono stati segnalati alcuni danneggiamenti alle recinzioni già noti al Parco Lura e che saranno riparati nelle prossime settimane. La mattinata si è conclusa al Museo delle api con un ristoro per i partecipanti. Dal Comune arriva il ringraziamento ai volontari che hanno preso parte all’iniziativa e ai cittadini che hanno riconosciuto il loro impegno. L’amministrazione sottolinea come la collaborazione tra comunità e istituzioni sia fondamentale per la cura e la tutela del territorio.

(foto di gruppo dei volontari)

