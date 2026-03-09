Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Gara intensa e ricca di occasioni nella diciassettesima giornata del campionato di calcio femminile di serie C, girone A, ma alla fine è il Lesmo a imporsi sul campo della Caronnese con il punteggio di 2-4. La partita si apre con buon ritmo da entrambe le parti. Le rossoblù provano a prendere l’iniziativa e al 12’ trovano il vantaggio: Marini recupera palla e serve Codecà che anticipa l’uscita del portiere Gilardi e firma l’1-0. La Caronnese continua a spingere e al 27’ sfiora il raddoppio con una grande azione conclusa con un tiro che si stampa sulla traversa.

Il Lesmo però riesce a ribaltare la gara nel giro di pochi minuti. Al 22’ Bruno trova il pareggio sfruttando un rimpallo favorevole, mentre al 31’ Galbusera trasforma un calcio di rigore portando avanti le ospiti. Prima dell’intervallo la Caronnese prova a reagire con Codecà e con una parata decisiva di Schianta che evita ulteriori problemi, ma il primo tempo si chiude sull’1-2. Nella ripresa la Caronnese riparte con determinazione, ma al 57’ il Lesmo allunga con un cross dalla sinistra che diventa un’autorete di Bufano. Al 70’ arriva anche il quarto gol ospite con Butto, che si inserisce in profondità e segna a porta vuota. Le rossoblù non si arrendono e al 73’ accorciano le distanze: Barbini serve un filtrante preciso per Codecà che batte Gilardi per il 2-4. Nel finale la Caronnese prova a riaprire la partita con diverse occasioni, tra cui un tentativo di Pellegrinelli, un colpo di testa di Diefenthaeler e un’altra conclusione di Codecà, ma il risultato non cambia.

Caronnese-Lesmo 2-4

CARONNESE: Schianta, Gola, Dubini, Gino, Bufano, Badiali, Manea, Marini, Codecà, Pellegrinelli, Abati. A disposizione Mazzon, Mombelli, Diefenthaeler, Lozza, Barbini, Filice, Girolamo.

LESMO: Gilardi, Vicini, Brivio, Caspani, Galbusera, Redaelli, Ferraro, Castelli, Bruno, Gatti, Butto. A disposizione Martinelli, Randazzo, Bonsi, Malacrida, Serio, Riffaldi, Ostini, Tartaglia, Tagliabue.

Arbitro: Nigro di Saronno (Crespi di Busto Arsizio e Mara).

Marcatori: 12’ pt Codecà (Ca), 22’ pt Bruno (Le), 31’ pt Galbusera rig. (Le), 12’ st Bufano aut. (Le), 25’ st Butto (Le), 28’ st Codecà (Ca).

