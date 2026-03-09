Giornata mondiale del Rene: a Varese e Tradate tre occasioni per la cura della salute renale
9 Marzo 2026
VARESE /TRADATE – I reni lavorano in silenzio, ma la loro salute riguarda tutto il nostro organismo. Ed è proprio questo silenzio a renderli particolarmente insidiosi: spesso le malattie renali avanzano senza sintomi evidenti e si manifestano quando il problema è già in fase avanzata. Per questo parlare di prevenzione significa parlare di attenzione, responsabilità e diagnosi precoce: controlli semplici, informazione corretta e sensibilizzazione possono fare una differenza concreta nella tutela della salute.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09