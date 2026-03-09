SARONNO – Un piccolo tavolo, un cartello scritto a mano e tanti rami di mimosa lasciati a disposizione di chi passa. Anche in città sono comparsi gli spazi dove prendere gratuitamente un fiore simbolo dell’8 marzo, un gesto semplice che ha subito attirato l’attenzione dei residenti.

Uno degli esempi si trova in via Sampietro, nel rione Matteotti, dove qualcuno ha deciso di lasciare diverse mimose su un tavolo con il cartello “Prendetene pure. Grazie!”. Un invito diretto e spontaneo che ha trasformato un angolo della strada in un piccolo segno di condivisione.

L’iniziativa è stata notata da molti passanti e in breve tempo è diventata un gesto apprezzato da chi vive nel quartiere. Alcune donne si sono fermate a prendere un fiore, altre hanno scattato una foto, qualcuna ha semplicemente sorriso davanti a quell’omaggio lasciato senza clamore.

Non è l’unico caso nel Saronnese. Sabato un’iniziativa molto simile era stata segnalata a Caronno Pertusella, dove una residente aveva lasciato una cassetta piena di mimose davanti alla propria abitazione con un messaggio dedicato alle donne. Anche in quel caso il gesto aveva raccolto molti complimenti e parole di apprezzamento, condivise sui social e nei gruppi locali.

Piccoli gesti che raccontano uno spirito semplice ma significativo: offrire un simbolo dell’8 marzo come segno di attenzione, gentilezza e vicinanza. Un modo delicato per ricordare la Festa della donna con un pensiero spontaneo che, proprio per la sua semplicità, riesce spesso ad arrivare dritto al cuore di chi lo incontra.

