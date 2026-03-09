Cronaca

CESATE – Inseguimento dei carabinieri e incidente stradale oggi alle 16.45, al rondò tra Cesate, Limbiate e Solaro. Tre le persone rimaste ferite nello scontro che ha coinvolto tre auto. Tra i feriti una donna di 30 anni con due bambini, un maschio di 10 anni e una bambina di 7, soccorsi da un’ambulanza della Croce Viola di Cesate dopo che la loro vettura è stata colpita da un’auto di grossa cilindrata in fuga verso sud lungo corso Europa a Solaro.

Secondo una prima ricostruzione, la fuga sarebbe iniziata nella zona di via Cellini, vicino al parco delle Groane, area segnalata da tempo per episodi legati allo spaccio di droga. Alla vista della pattuglia dei carabinieri gli occupanti della berlina sportiva si sarebbero dati alla fuga. Arrivati alla rotatoria, a causa dell’alta velocità il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, urtando altre auto prima di ribaltarsi e finire sull’aiuola centrale. Gli occupanti del veicolo sono quindi scappati a piedi addentrandosi nell’area boschiva. Sul posto sono intervenuti anche polizia locale di Cesate e vigili del fuoco di Saronno. L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti tra Cesate, Solaro e la zona dell’ex Città Satellite di Limbiate.

Un episodio con una dinamica simile si era verificato pochi giorni fa a Solaro, lungo corso Europa all’incrocio con via Marco Polo, dove un’auto in fuga dai carabinieri si era schiantata contro una recinzione prima che gli occupanti riuscissero a fuggire a piedi nel bosco.

(foto archivio)

