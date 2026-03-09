Altre news

SARONNO – Lunedì 9 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite più ampie nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni.

Nel dettaglio, la mattinata potrà presentarsi con cieli a tratti nuvolosi o parzialmente coperti, a causa di infiltrazioni di aria umida che interesseranno parte della Lombardia. Con il passare delle ore, tuttavia, la situazione tenderà a migliorare anche su Saronno, con spazi soleggiati più ampi soprattutto nel pomeriggio. Il contesto meteorologico resterà comunque stabile e senza fenomeni di rilievo.

Per quanto riguarda le temperature, i valori si manterranno su livelli miti per il periodo: la temperatura minima sarà intorno ai 7°C nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà circa i 15°C durante il pomeriggio. I venti saranno deboli per tutta la giornata: al mattino soffieranno dai quadranti nord-nordorientali, mentre nel pomeriggio tenderanno a ruotare da sud-sudest. Non sono previste allerte meteo per il territorio.

In Lombardia il quadro sarà piuttosto simile, con una giornata nel complesso irregolarmente nuvolosa. Sulle basse pianure occidentali e sulle aree pedemontane, tra cui il Saronnese, il tempo sarà variabile con schiarite più probabili nel pomeriggio. Le basse pianure orientali avranno invece condizioni più stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Sulle Prealpi e sulle Orobie si alterneranno nubi e schiarite, con tendenza a un aumento della nuvolosità soprattutto sui rilievi nel corso della giornata.

