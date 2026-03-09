SARONNO / SOLARO – Brevi interruzioni della fornitura di corrente elettrica, durate pochi minuti ma sufficienti a spegnere elettrodomestici e far scattare gli allarmi. È quanto stanno segnalando diversi residenti tra la zona sud di Saronno e Solaro, soprattutto nelle aree vicine al confine tra i due comuni.

Negli ultimi due giorni si sono verificati piccoli blackout “a macchia di leopardo”, con la corrente che salta per pochi minuti per poi tornare rapidamente. L’episodio più recente è stato segnalato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, poco prima di mezzogiorno.

In alcune abitazioni la corrente è mancata per qualche minuto: il tempo sufficiente per far spegnere computer ed elettrodomestici e per attivare diversi sistemi di allarme domestici, che hanno iniziato a suonare in alcune vie della zona.

Situazioni analoghe erano state segnalate già nella serata precedente, sempre nell’area tra la parte sud di Saronno e il territorio di Solaro. Anche in quel caso il blackout è durato poco e l’energia elettrica è tornata rapidamente.

Alcuni residenti hanno segnalato l’accaduto, soprattutto per capire l’origine dei disservizi. Il fatto che la corrente sia tornata dopo pochi minuti ha rassicurato molti cittadini, evitando conseguenze più pesanti.

Resta però il problema dei salti di corrente che, secondo diverse testimonianze raccolte nelle ultime ore, negli ultimi giorni si starebbero ripetendo con una certa frequenza nelle zone al confine tra Saronno e Solaro. Episodi brevi ma che non sono passati inosservati tra i residenti.

