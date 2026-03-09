Cronaca

ORIGGIO – Trovano un portafogli con all’interno circa 80 euro e lo consegnano alla polizia locale invece di intascare il denaro. È il gesto di onestà compiuto da un gruppo di ragazzi di Origgio.

Durante una passeggiata i giovani hanno notato il portafogli a terra. Una volta raccolto e aperto hanno trovato alcune banconote e monete, decidendo subito di portarlo al comando dei vigili così com’era, senza togliere nulla. All’interno c’era anche una tessera nominativa che ha permesso agli agenti di risalire rapidamente al proprietario, un uomo che non aveva nemmeno presentato denuncia di smarrimento perché ormai convinto di non poter più ritrovare il portafogli.

La telefonata della polizia locale lo ha colto di sorpresa. Il recupero del portafogli e del denaro lo ha colpito molto, soprattutto sapendo che a consegnarlo erano stati dei ragazzi. Un episodio che mette in luce come il senso civico possa emergere anche nei gesti quotidiani, e che in questo caso arriva proprio dai più giovani.

(foto archivio)

