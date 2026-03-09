Città

SOLARO – Il Comune di Solaro ha deciso di aderire alla campagna nazionale 2026 “8 marzo 3 donne 3 strade” dell’associazione Toponomastica femminile. L’obiettivo è sollecitare le Amministrazioni comunali affinché adottino politiche di genere anche attraverso l’intitolazione di piazze, strade e aree pubbliche sul territorio, con l’intento di restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito, in tutti i campi, a migliorare la società.

La campagna prevede tre diverse categorie: le personalità locali (in questo caso solaresi o della Lombardia), le personalità italiane e le personalità internazionali. Nel corso di queste settimane sono stati raccolti diversi nominativi, tutti considerati meritevoli, e l’elenco – puramente orientativo – è messo a disposizione di tutti all’interno del questionario che sarà disponibile sul sito ufficiale del Comune e sulle pagine social dedicate fino all’8 giugno. All’interno c’è anche uno spazio aperto alle proposte, qualora qualche cittadino o cittadina fosse a conoscenza di personalità di valore da evidenziare e riconoscere. La denominazione riguarderà nuove vie, piazze e parchi e sarà decisa con deliberazione del Consiglio comunale tenendo conto dei risultati del questionario.

Stefania Marruchi, consigliera comunale con delega a inclusione e pari opportunità spiega: “Con l’adesione a questa campagna intendiamo recuperare la memoria storica delle donne che hanno agito e prodotto cultura: è un gesto di riconoscimento e apprezzamento a tre figure femminili che hanno lasciato un’impronta nella storia e nella cultura locale e nazionale. Invitiamo tutte le persone ad esprimere le proprie preferenze attraverso un questionario online, pensato per dare a tutti l’occasione di pronunciarsi. Sono presenti anche spazi liberi per le proposte, che saranno attentamente valutate in sede di Consiglio comunale.”

Il link per la partecipazione al sondaggio è il seguente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd80MxCm5k0dIIttuCoUC5MTsyzHciTHyukcXFaVXClzE3gpA/viewform?usp=publish-editor

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09