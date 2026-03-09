Città

SARONNO – Entra nel vivo “Invest in Varese”, la strategia della Camera di Commercio di Varese, per attrarre capitali nazionali ed esteri e rigenerare il patrimonio immobiliare della provincia. Il progetto, che debutta sulla scena internazionale al MIPIM di Cannes, nasce per connettere gli investitori con le opportunità di sviluppo del territorio, puntando in questa fase operativa sul rilancio della ricettività alberghiera e del turismo.

L’iniziativa è stata avviata negli scorsi anni, in via sperimentale, e ora entra nella sua fase pienamente operativa, focalizzandosi in modo prioritario sul potenziamento dell’offerta turistica e della ricettività alberghiera ed extralberghiera. L’obiettivo è facilitare l’insediamento di nuovi investimenti che possano valorizzare il patrimonio immobiliare e i servizi turistici della nostra provincia.

I numeri confermano l’attrattività della provincia verso i capitali stranieri: sulla base degli ultimi dati disponibili infatti, risultano partecipate da investitori esteri 535 imprese con sede principale in provincia di Varese. Tali realtà occupano 30.283 dipendenti e generano un giro d’affari complessivo superiore agli 11,8 miliardi di euro a livello nazionale. Attualmente Varese si colloca in undicesima posizione nella graduatoria delle province italiane con il maggior numero di dipendenti nelle imprese a partecipazione estera, e figura al quarto posto tra le province lombarde. Il periodo più recente si caratterizza per un forte incremento nel numero di imprese partecipate, cresciuto quasi del 50% in soli 8 anni. Il comparto manifatturiero resta centrale, pesando per circa i due terzi del totale in relazione al numero di dipendenti e al fatturato, affiancato da un’elevata attrattività del settore logistico dovuta alla presenza dell’aeroporto di Malpensa e alla vicinanza al confine svizzero.

Il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello, sottolinea che: “L’apertura del nostro territorio ai nuovi capitali nazionali e internazionali rappresenta un fattore determinante per la competitività economica. I dati sugli investimenti diretti mostrano una provincia capace di attrarre risorse e generare occupazione. Con il progetto Invest in Varese vogliamo strutturare questa vocazione, offrendo un supporto concreto agli investitori e valorizzando le opportunità insediative presenti sul nostro territorio, anche dando alle aree dismesse una concreta possibilità di rilancio, proprio a partire dal settore turistico in collaborazione con Fondazione Varese Welcome”.

Per la verticalizzazione pilota, l’ente viene affiancato dalla società Thrends Italy S.r.l., con specifiche competenze nello sviluppo di un piano di attrazione investimenti nel comparto turistico-ricettivo e servizi di advisory. Le azioni previste per il 2026 prevedono diverse attività: dalla mappatura degli asset e alla realizzazione di un database delle opportunità insediative con criteri di mercato; quindi la definizione del “portfolio Investment Opportunities in Varese”; l’articolazione di un piano marketing per la comunicazione, a partire dal nuovo sito web, e la promozione del portfolio opportunità; azioni dirette sul target investitori e sul quello owner-operator; realizzazione di un evento B2B; oltre all’assistenza agli investitori in loco.

Alle attività di contatto diretto desk saranno associate quelle legate alla presenze a fiere e roadshow settoriali internazionali quali Mipim Cannes, Ihif Berlin, Expo Real Monaco, Ithic – Milano.

La prima vetrina è, dunque, il Mipim (Marché International des Professionnels de l’Immobilier) di Cannes, in programma dal 9 al 13 marzo. Durante l’evento internazionale, che raduna oltre 20.000 delegati da 90 Paesi, inclusi investitori, sviluppatori, rappresentanti governativi e leader del real estate, sarà presentato il territorio della provincia di Varese con i suoi driver. L’iniziativa sarà, inoltre, l’occasione per presentare le prime opportunità insediative segnalate dall’Amministrazione comunale di Saronno, con Palazzo Visconti e Villa Gianetti, dalla Provincia di Varese, con Villa Bassetti e Villa Maga a Leggiuno, dal Touring Club Italiano, con il Villaggio Alpino Valganna (Area Piambello), e le Sellerie di Ville Ponti a Varese di proprietà di Camera di Commercio di Varese.

“Aderendo a questo progetto di Camera di Commercio di Varese, vogliamo ampliare il valore dei due immobili che sono nel cuore dei saronnesi riqualificandoli e contribuendo a dare impulso all’economia del nostro comune. Saronno rappresenta la porta d’ingresso alla provincia dalla città metropolitana ed è sicuramente un importante snodo logistico per la valorizzazione del territorio”, sottolinea la sindaca di Saronno, Ilaria Maria Pagani.

L’invito al territorio è quello di fare rete e segnalare ulteriori possibili opportunità insediative da proporre agli investitori.

