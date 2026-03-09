Groane

SOLARO – Non è da tutti attraversare un secolo di storia mantenendo la stessa luce negli occhi e la medesima generosità nello spirito. Domenica 8 marzo, la comunità di Solaro si è stretta attorno a Ida Rivera, che ha spento l’incredibile candelina numero 100 in un clima di profonda commozione e gioia collettiva.

Nata nel bresciano (Remedello) il 4 marzo del 1926, Ida è cresciuta in una famiglia numerosa che le ha trasmesso il valore del sacrificio. La sua biografia sembra un romanzo d’altri tempi: prima sarta, poi infermiera votata alla cura degli ultimi al fianco delle religiose, ha sempre interpretato il lavoro come una missione di fede e altruismo.

Ma è nel dopoguerra che Ida rivela il suo spirito d’avanguardia. In un’epoca in cui l’imprenditoria femminile era un miraggio, a soli vent’anni investe i propri risparmi per aprire un salone di bellezza a Limbiate, trasferendo poi l’attività a Solaro nel 1950, anno del suo matrimonio. Per oltre vent’anni, il suo negozio non è stato solo un luogo di lavoro, ma un punto di riferimento sociale, dove la professionalità si mescolava a un’accoglienza quasi materna.

Durante i festeggiamenti, i racconti di figli, nipoti e pronipoti hanno delineato il profilo di una donna straordinaria, capace di bilanciare la gestione di un’attività in proprio con la crescita di tre figli (nati tra il ’51 e il ’68). I familiari e gli amici hanno descritto Ida come il pilastro silenzioso della famiglia, una donna priva di invidie e animata da un altruismo raro: viene ricordata non solo per i traguardi raggiunti, ma per la capacità di gioire sinceramente dei successi altrui, offrendo a generazioni diverse un esempio di equilibrio e resilienza.

La celebrazione di domenica è stata molto più di un compleanno privato. È stato l’omaggio a una generazione che ha ricostruito l’Italia con le proprie mani. Tra sorrisi e brindisi, Solaro ha festeggiato una sua cittadina illustre che, dopo cento anni, continua a insegnare che il segreto della longevità risiede nell’amore per il prossimo e nella dedizione al proprio dovere.

(foto dell’evento)

