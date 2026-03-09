Tutto lo sport locale: Fbc Saronno, Caronnese e Ardor ok. L’Sc United ferma la capolista, Ceriano ancora giù
9 Marzo 2026
Nel basket, Robur Saronno corsara col Derthona
SARONNO – Nel weekend sportivo appena trascorso, per quanto concerne il calcio spiccano le vittorie di Fbc Saronno, Caronnese ed Ardor Lazzate in Eccellenza. In Promozione l’Sc United ha fermato la corsa della capolista Inveruno, ora raggiunta in vetta dall’Aurora mentre per il Ceriano è giunto un altro pesante capitombolo. Nelle categorie inferiori, in evidenza l’Equipe Garibaldi.
Per quanto riguarda gli altri sport, nel basket – serie B Interregionale maschile – successo della Robur Saronno nella trasferta di Tortona contro i locali del Derthona. Nel volley, serie B maschile, vittorie per Rossella Ets Caronno e Pallavolo Saronno.
Calcio Eccellenza
Calcio Eccellenza, Cocuzza decide Sedriano-Fbc Saronno: fotogallery
Calcio Eccellenza: la Caronnese passa a Sesto Calende, decisivo Sorrentino
Promozione
Calcio Promozione: pari Sc United e Universal Solaro, pesante ko per il Ceriano mentre l’Aurora resta in vetta
Prima, Seconda e Terza categoria
Calcio, 2’ Cat Monza : Cogliatese non trova l’impresa contro la Triuggese
Calcio 2′ e 3′ cat: Amor ed Equipe Garibaldi lanciatissime ma perdono le altre
Basket
Basket serie B: Robur Saronno in crescendo a Tortona, Derthona battuto
Volley
Volley serie B: Saronno, Res volley, Caronno vincenti. Ko Limbiate
Volley serie B: Rossella Ets Caronno supera Sant’Anna e resta nelle zone alte
