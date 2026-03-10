Calcio

BREGNANO – La Academy Bregnanese è campione con largo anticipo. Con la vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato, la formazione guidata da mister Ceriani ha conquistato matematicamente il titolo nel campionato di Terza categoria quando siamo soltanto all’inizio di marzo, con ancora quattro giornate da disputare. Un risultato che testimonia il dominio della squadra bregnanese nel corso della stagione. La Bregnanese ha infatti condotto un percorso praticamente perfetto, riuscendo a prendere il largo in classifica fino a rendere incolmabile il divario sulle inseguitrici con largo anticipo rispetto alla conclusione del torneo.

La conquista del titolo già nelle prime settimane di marzo rappresenta un traguardo particolarmente significativo, visto che raramente un campionato viene deciso così presto. Per la società e per il gruppo guidato da Ceriani si tratta quindi di una stagione destinata a restare negli annali. Dal club sono arrivati i complimenti a tutta la rosa e allo staff tecnico per il cammino compiuto finora, sottolineando il grande lavoro svolto nel corso dell’annata.

Risultati 22′ giornata, domenica scorsa: Airoldi Origgio-Mascagni 0-1, Equipe Garibaldi-Boffalorello 3-0, Terrazzano-Virtus Sedriano 2-2, Virtus Cornaredo-Sant’Ilario Milanese 1-3, Academy Bregnanese-Pregnanese 2-0, Speranza Primule-San Giuseppe Arese 1-1. Ha riposato Arluno.

Classifica

Academy Bregnanese 53 punti, Airoldi 37, San Giuseppe 33, Equipe Garibaldi 32, Virtus Sedriano e Speranza Primule 31, Mascagni e Virtus Cornaredo 30, Pregnanese 29, Sant’Ilario 23, Boffalorello 18, Terrazzano 13, Arluno 11.

