iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Tra i visitatori dei musei civici nella mattinata dell’altro giorno c’era anche il filosofo, saggista e politico Massimo Cacciari, arrivato nel borgo con un gruppo di amici.

L’ex sindaco di Venezia è stato accompagnato nella visita dall’assessore alla cultura Cristina Canziani. Il percorso è iniziato al Museo Branda Castiglioni, dove Cacciari ha potuto ammirare le opere e gli affreschi legati alla stagione dell’Umanesimo, soffermandosi in particolare sulla figura del cardinale Branda Castiglioni.

La visita è poi proseguita al Map, Museo arte plastica, dove il noto filosofo ha apprezzato il contrasto tra la collezione contemporanea del Polimero Arte e gli affreschi quattrocenteschi del palazzo che ospita il museo. Al termine della visita Cacciari e i suoi amici hanno ringraziato per l’accoglienza, proseguendo poi il loro percorso alla scoperta delle altre bellezze artistiche del borgo di Castiglione Olona.

10032026