Cronaca

CESATE – Attimi di apprensione lo scorso fine settimana lungo la strada che costeggia l’area dell’ex Greenland, dove un giovane automobilista si è trovato davanti all’improvviso un uomo sbucato dal bosco e ha rischiato di investirlo. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì scorso, poco dopo le 15. Un automobilista se l’è trovato davanti all’ultimo momento. Lo sconosciuto pedone – con cappellino calato sul volto e due sacchetti in mano – avrebbe attraversato di corsa (uscendo da una zona di spaccio di droga) senza accertarsi dell’arrivo di veicoli. Il conducente, che procedeva a velocità moderata, ha frenato bruscamente e sterzato, colpendolo comunque leggermente a una gamba. L’uomo avrebbe quindi zoppicato per alcuni passi raggiungendo il lato opposto della carreggiata, dove lo attendeva un’auto con due persone a bordo. I tre si sarebbero poi allontanati addentrandosi nella zona boschiva.

Il giovane si è fermato per verificare se fosse necessario prestare soccorso, ma non ricevendo risposta e temendo per la propria sicurezza è ripartito. L’episodio riporta l’attenzione sulla zona del parco, più volte segnalata in passato per la presenza di attività di spaccio, e sulla necessità di mantenere particolare prudenza alla guida lungo quel tratto di strada.

(foto archivio)

10032026