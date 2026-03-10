Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un viaggio nella storia del design industriale e della pausa caffè. Sabato 21 marzo e domenica 22 marzo anche il territorio tra Saronno e Caronno Pertusella entra nel programma delle Giornate FAI di Primavera, l’iniziativa nazionale che ogni anno apre al pubblico centinaia di luoghi speciali del patrimonio italiano. In occasione della trentaquattresima edizione sarà possibile visitare l’headquarter di Rhea Vendors Group, realtà industriale che da oltre sessant’anni porta il made in Italy nel mondo attraverso le macchine per la pausa caffè.

L’iniziativa rientra nel grande evento promosso dal Fai- Fondo per l’Ambiente Italiano Ets- che nel fine settimana coinvolge più di 360 città italiane con oltre 700 luoghi aperti alle visite. Le aperture sono organizzate grazie all’impegno dei volontari della rete territoriale e dei Gruppi FAI Giovani. Anche in provincia di Varese la Delegazione FAI del Seprio e il Gruppo Giovani propongono diverse visite guidate per far conoscere luoghi spesso poco noti o normalmente non accessibili.

Tra le aperture più curiose c’è proprio quella di Rhea Vendors Group, con sede operativa a Caronno Pertusella, comune di circa 18.500 abitanti al confine con l’area metropolitana di Milano. Il territorio, attraversato dal torrente Lura e collegato alla città tramite la storica Varesina e le Ferrovie Nord, ha conosciuto una forte crescita industriale negli anni Sessanta quando lo status di “Comune depresso” favorì l’arrivo di numerose aziende manifatturiere, siderurgiche, metalmeccaniche e chimiche.

La storia di Rhea nasce nel 1954 quando Aldo Majer, imprenditore bellunese di origine ma milanese d’adozione, durante una visita negli Stati Uniti grazie a un invito del Piano Marshall scopre una fabbrica di distributori automatici a Milwaukee. L’idea lo colpisce al punto da fotografare una macchina per bevande: da quell’intuizione nasce nel 1960 Rheavendors, azienda che nel tempo diventa uno dei principali produttori mondiali di distributori automatici per la pausa caffè. Oggi il gruppo diffonde la cultura della pausa caffè in oltre 100 Paesi e mantiene una forte identità italiana grazie alla produzione interamente realizzata nel nostro Paese.

Le visite si svolgeranno nell’headquarter aziendale di via Trieste, all’angolo con viale Cinque Giornate, sede di uno dei principali stabilimenti italiani del gruppo. La struttura è stata completamente rinnovata tra il 2020 e il 2021 con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. All’interno si trovano gli uffici e uno showroom dedicato al design delle macchine Rhea, sviluppato grazie alla collaborazione con progettisti di fama internazionale come Angelo Mangiarotti, Michele De Lucchi, Mario Bellini Micheli, Luigi Morassutti e Roberto Ratti.

Durante le Giornate FAI di Primavera i visitatori potranno seguire un percorso guidato che racconta l’evoluzione tecnologica e stilistica dei distributori automatici. Si parte dall’iconico distributore di chewing gum degli anni Sessanta, progettato proprio da Angelo Mangiarotti, per arrivare ai modelli più recenti dotati di schermi touch interattivi che trasformano la pausa caffè in un momento esperienziale e multisensoriale.

Tra i progetti più innovativi sarà possibile conoscere da vicino “Barista On Demand”, una caffetteria automatica a guida autonoma, il distributore “Monolite”, realizzato dalla visual artist Simona Ghizzoni e dal regista Davide Livermore e vincitore nel 2022 del prestigioso Good Design Award, e “Coffee Landscape”, una nuova idea di pausa caffè negli uffici sviluppata con lo studio Cra – Carlo Ratti Associati e l’architetto Italo Rota. Alcune macchine Rhea, simbolo del design industriale italiano, sono state esposte anche in contesti museali internazionali come il Moma di New York.

Le visite alle Giornate Fai di Primavera prevedono un contributo libero che sostiene le attività della Fondazione dedicate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In caso di grande affluenza l’ingresso potrebbe non essere garantito. Gli iscritti al FAI, oppure chi sceglie di tesserarsi direttamente sul posto, avranno diritto all’accesso prioritario.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09