I più letti di ieri: il docente di Saronno da Gerry Scotti, inseguimento con incidente e mimose gratis per l’8 marzo
10 Marzo 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 9 marzo, l’attenzione dei lettori si è concentrata su televisione, cronaca e curiosità dal territorio. Dall’avventura di un docente in un noto quiz televisivo a un inseguimento dei carabinieri finito con un incidente, fino al gesto gentile delle mimose regalate per la Festa della donna.
Domenica sera Francesco è stato protagonista a “Chi vuol essere milionario?”, che durante la sua scalata nel celebre quiz ha ricevuto anche il plauso del conduttore Gerry Scotti.
Saronno, il docente Francesco a “Chi vuol essere milionario”. Plauso di Gerry Scotti per la sua scalata
Un gesto semplice ma molto apprezzato: una residente ha lasciato mimose gratuite davanti a casa per celebrare l’8 marzo, iniziativa che ha conquistato il web e raccolto tanti messaggi di apprezzamento.
Mimose gratis per l’8 marzo davanti a casa: il gesto di una residente conquista il web
Momenti di tensione al rondò con un inseguimento dei carabinieri che si è concluso con un incidente: tre le persone rimaste ferite nello scontro tra i veicoli.
Inseguimento dei carabinieri finisce con un incidente al rondò, tre feriti
Novità per gli utenti di Saronno Servizi: gli atti non arriveranno più tramite raccomandata ma direttamente sullo smartphone, con un sistema digitale pensato per semplificare le comunicazioni.
Addio raccomandate: gli atti di Saronno Servizi arrivano direttamente sullo smartphone
Un mini blackout ha interessato la zona tra Saronno sud e Solaro: la corrente è mancata per pochi minuti, ma il calo di tensione ha fatto scattare diversi allarmi nelle abitazioni e nelle attività.
Mini blackout tra Saronno sud e Solaro: corrente salta per pochi minuti e scattano gli allarmi
