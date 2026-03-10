Un gesto semplice ma molto apprezzato: una residente ha lasciato mimose gratuite davanti a casa per celebrare l’8 marzo, iniziativa che ha conquistato il web e raccolto tanti messaggi di apprezzamento.

Domenica sera Francesco è stato protagonista a “Chi vuol essere milionario?”, che durante la sua scalata nel celebre quiz ha ricevuto anche il plauso del conduttore Gerry Scotti.

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 9 marzo, l’attenzione dei lettori si è concentrata su televisione, cronaca e curiosità dal territorio. Dall’avventura di un docente in un noto quiz televisivo a un inseguimento dei carabinieri finito con un incidente, fino al gesto gentile delle mimose regalate per la Festa della donna.

Momenti di tensione al rondò con un inseguimento dei carabinieri che si è concluso con un incidente: tre le persone rimaste ferite nello scontro tra i veicoli.

Novità per gli utenti di Saronno Servizi: gli atti non arriveranno più tramite raccomandata ma direttamente sullo smartphone, con un sistema digitale pensato per semplificare le comunicazioni.

Un mini blackout ha interessato la zona tra Saronno sud e Solaro: la corrente è mancata per pochi minuti, ma il calo di tensione ha fatto scattare diversi allarmi nelle abitazioni e nelle attività.