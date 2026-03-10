Sport

SARONNO – Dopo quattro anni fermo a causa di un infortunio, il tennista di Saronno Antonio Altobelli torna nel circuito nazionale in grande stile conquistando il titolo di Campione Italiano over 60 nell’ottava edizione dei Campionati Italiani Assoluti senior indoor che si sono svolti a Pesaro tra il 23 febbraio e l’8 marzo.

Il saronnese Antonio Altobelli si è imposto prevalendo sui 60 partecipanti scelti tra i migliori giocatori della categoria over 60 provenienti da tutta Italia. Con questa vittoria, sale a sei il numero di scudetti in carriera che conferma, dunque, il grande valore di un atleta che non ha mai smesso di essere protagonista, visto il primo titolo nazionale conquistato ben 38 anni fa nella categoria under 18.

Antonio Altobelli oggi è anche il direttore sportivo dello Sporting Club Saronno, società che ha voluto fare i complimenti con un comunicato ufficiale: “Per la nostra società questo risultato rappresenta motivo di grande orgoglio. Antonio Altobelli è ogni giorno un punto di riferimento per i nostri atleti più giovani e per tutto l’ambiente sportivo, incarnando valori fondamentali come dedizione, sacrificio, umiltà e determinazione. A lui vanno i complimenti di tutta la società per questo straordinario traguardo”.