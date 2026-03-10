Limbiate

LIMBIATE – Nel corso della visita istituzionale a Limbiate, ieri, per l’inaugurazione della nuova sede dell’Its Move Academy nel quartiere di Mombello, il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha compiuto anche una tappa significativa al cimitero cittadino.

Il ministro si è infatti recato alla tomba dell’ambasciatore Luca Attanasio, nato a Saronno e ucciso nel febbraio 2021 durante una missione diplomatica nella Repubblica Democratica del Congo. Il gesto è arrivato a pochi giorni dalle commemorazioni per il quinto anniversario della sua scomparsa. Attanasio, che era ambasciatore d’Italia in Congo, perse la vita il 22 febbraio 2021 in un attacco armato contro un convoglio del Programma alimentare mondiale nei pressi di Goma. La sua figura continua a rappresentare per il territorio un simbolo di servizio allo Stato e di impegno nelle missioni internazionali.

La visita al cimitero si è svolta nell’ambito della giornata che ha visto il ministro a Limbiate per l’inaugurazione della nuova sede dell’Its Move Academy, centro di formazione tecnica superiore dedicato ai settori della mobilità, della logistica e della gestione della supply chain. Alla cerimonia inaugurale erano presenti anche il sindaco di Limbiate Antonio Romeo, il prefetto di Monza e Brianza, il questore di Monza, le autorità militari del territorio e il presidente di Its Move Academy Pietro Farneti.

