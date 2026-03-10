Limbiate

LIMBIATE – Inaugurata ieri mattina nel quartiere di Mombello la nuova sede dell’Its Move Academy, centro di formazione tecnica superiore dedicato in particolare ai settori della mobilità, della logistica e della gestione della supply chain. Alla cerimonia ha partecipato il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Presenti anche il sindaco di Limbiate Antonio Romeo, il prefetto di Monza e Brianza, il questore di Monza, le autorità militari del territorio e il presidente di Its Move Academy Pietro Farneti, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo della scuola e della formazione.

La nuova struttura ospiterà percorsi formativi orientati a competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro, con l’obiettivo di offrire ai giovani opportunità concrete di inserimento professionale. La mattinata si è aperta con la benedizione degli spazi da parte di don Raffaele Mottadelli, che ha letto anche un messaggio del parroco don Massimo, assente per motivi di salute. A seguire il taglio del nastro, la visita ai locali e un incontro di presentazione del progetto formativo dell’Its.

Durante la visita in città, il ministro Valditara si è recato anche al cimitero cittadino per rendere omaggio alla tomba dell’ambasciatore Luca Attanasio, in vista delle commemorazioni per il quinto anniversario della sua scomparsa.

