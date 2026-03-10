Limbiate

LIMBIATE – Nei giorni scorsi in via Giuseppe Garibaldi, di fronte alla sede di Am Instruments, è stata installata una nuova panchina rossa intitolata “Frammento”, donata dall’azienda al Comune di Limbiate.

L’opera è stata progettata dagli architetti Pietro Cipolletta e Raffaele Cipolletta con la collaborazione di Giulio Pucci ed è stata realizzata da Cemento Line. La panchina si caratterizza per il rivestimento composto da piastrelle di diverse tonalità di rosso, tutte differenti tra loro.

Un dettaglio dal forte valore simbolico che rappresenta l’unicità e la ricchezza del mondo femminile: ogni tessera è diversa, proprio come ogni donna è un tassello unico e insostituibile della comunità. L’installazione nasce con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sul tema della violenza di genere e promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sulla responsabilità collettiva.

Parte dell’investimento per la realizzazione della panchina è stata inoltre destinata a sostenere Cadom Monza, realtà impegnata nell’aiuto e nel supporto alle donne vittime di violenza. L’iniziativa rappresenta un gesto concreto nato dalla collaborazione tra istituzioni e imprese e vuole ricordare l’importanza di costruire, giorno dopo giorno, una comunità fondata sul rispetto e sulla dignità di ogni persona.

