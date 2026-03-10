Altre news

SARONNO – Martedì 10 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile con nubi sparse alternate a schiarite nel corso dell’intera giornata, senza precipitazioni previste.

Nel dettaglio, su Saronno il cielo si presenterà spesso nuvoloso ma con alcune aperture che permetteranno momenti di sole, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le infiltrazioni di aria umida continueranno a interessare la Lombardia, favorendo una copertura nuvolosa a tratti più compatta, ma senza fenomeni significativi sul territorio. Il contesto resterà quindi stabile, anche se con un’atmosfera più grigia rispetto ai giorni precedenti.

Le temperature saranno leggermente in calo rispetto ai giorni precedenti: la minima mattutina si attesterà intorno agli 8°C, mentre la massima pomeridiana raggiungerà circa i 13°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata: al mattino soffieranno da est-sudest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sudovest. Non sono previste allerte meteo.

In Lombardia la giornata sarà in generale piuttosto nuvolosa. Sulle basse pianure occidentali e sulle zone pedemontane, come l’area del Saronnese, si alterneranno nubi sparse e brevi schiarite, con tendenza a un aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Sulle Prealpi occidentali e sulle Orobie le nubi saranno più compatte e nel pomeriggio potranno verificarsi deboli piogge, in attenuazione verso sera. Sulle Alpi Retiche e sulle Prealpi orientali si alterneranno nubi e schiarite, con copertura nuvolosa in graduale aumento nelle ore serali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo. 🌥️

