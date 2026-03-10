Comasco

MOZZATE – Nuove piantumazioni nel territorio comunale di Mozzate. L’intervento riguarda il parcheggio di via Trieste e l’area denominata “L’Oasi”, nella porzione di territorio situata tra Mozzate e Cislago.

L’operazione rientra nelle attività di cura e valorizzazione del verde pubblico, con la messa a dimora di nuove piante in due punti del paese: da una parte il parcheggio di via Trieste, dall’altra l’area naturale conosciuta come “L’Oasi”, situata al confine tra i territori comunali di Mozzate e Cislago.

L’obiettivo dell’intervento è contribuire al miglioramento del patrimonio verde locale e alla riqualificazione di spazi frequentati dai cittadini, rafforzando al tempo stesso la presenza di alberature e aree naturali nel territorio.

10032026