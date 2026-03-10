Città

SARONNO – Doppietta d’oro per Alessandro Gissi ai Campionati italiani master di atletica leggera, che hanno chiuso la stagione invernale ad Ancona con le gare dedicate ai lanci e alle competizioni indoor.

L’atleta saronnese è salito due volte sul gradino più alto del podio nella categoria SM40-45, conquistando il titolo italiano sia nel lancio del martello sia nel martello con maniglia nella prova indoor. Nel martello Gissi ha fatto segnare la misura di 47,42 metri, mentre nel martello con maniglia indoor ha raggiunto 13,26 metri, risultati che gli hanno permesso di conquistare entrambe le medaglie d’oro.

La trasferta marchigiana ha visto impegnati anche altri atleti della squadra. Tra questi Massimo Minorini, che ha preso parte alla gara dei 60 metri piani chiudendo al settimo posto con il tempo di 7.72.

Per Alessandro Gissi non è mancata anche una terza prova. L’atleta saronnese si è infatti cimentato pure nel getto del peso, dove ha ottenuto il quarto posto con la misura di 10,71 metri, sfiorando il podio.

Un bilancio decisamente positivo che conferma come la passione per l’atletica e la voglia di mettersi in gioco non conoscano età. Anche nella categoria master gli atleti continuano a gareggiare con entusiasmo, portando risultati e soddisfazioni per la squadra.

