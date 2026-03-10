GORLA MINORE – Un uomo di 56 anni ha perso la vita nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo in un incidente stradale avvenuto in via Vittorio Veneto. L’uomo stava viaggiando in sella al proprio scooter, un Suzuki Burgman, quando per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull’asfalto.

L’allarme al numero unico delle emergenze è scattato poco dopo le 2,30. Alcuni passanti hanno segnalato la presenza del motociclista a terra lungo la carreggiata della via che attraversa il centro abitato di Gorla Minore e che rappresenta una delle direttrici verso Marnate, il comune di residenza della vittima.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio e l’automedica proveniente da Varese. I sanitari hanno tentato di prestare assistenza ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.

Per i rilievi e gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno. I militari stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le cause della perdita di controllo del mezzo. Al momento, dalle prime verifiche, non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

