SARONNO – Guanti, sacchi e voglia di dare una mano alla città: domenica 15 marzo torna “Puliamo il mondo”, l’iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente. L’appuntamento è dalle 10,30 alle 12 con ritrovo in piazza del Tricolore, sul lato di via Varese.

L’iniziativa invita cittadini, studenti e volontari a partecipare ad una mattinata dedicata alla pulizia di alcune aree particolarmente frequentate della città. Quest’anno l’attenzione sarà concentrata sulla zona della Retrostazione, sull’area del Santuario e nei dintorni delle scuole superiori, luoghi di passaggio quotidiano per molti saronnesi.

L’obiettivo è semplice ma concreto: raccogliere rifiuti abbandonati e restituire decoro agli spazi pubblici. Non servono attrezzature particolari né esperienza. Basta portare con sé un paio di guanti e la voglia di partecipare ad un’attività utile per l’ambiente e per la comunità.

Gli organizzatori sottolineano come anche piccoli gesti possano avere un impatto significativo se condivisi da tante persone. L’invito è quindi aperto a tutti, singoli cittadini, gruppi di amici e famiglie che vogliono dedicare un paio d’ore alla cura della città.

Il ritrovo è fissato in piazza del Tricolore da dove partiranno i gruppi che si occuperanno delle diverse zone individuate per l’intervento. L’iniziativa si concluderà intorno alle 12. Anche per questa edizione l’auspicio degli organizzatori è di vedere una buona partecipazione e trasformare la mattinata in un momento di impegno civico condiviso.